Elon Musk'dan Google'ın projesi hakkında çarpıcı açıklamalar!

Business Insider'da yer alan habere göre, Musk'ı en çok tedirgin eden yapay zeka projesi internet devi Google'ın yürüttüğü DeepMind projesi.

New York Times'a konuşan Musk söz konusu proje ile ilgili "İnşa ettikleri yapay zeka doğası gereği her kulvarda insanı geride bırakabilecek bir yapıya sahip" dedi.