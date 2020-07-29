Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, solunum yolunu etkileyen virüslerin genelde mevsimsel olduğu ancak yeni tip koronavirüsün (Covid-19) davranışının farklı olduğunu belirterek, "Bu, her havayı seven bir virüs ama daha çok yakın temastaki bir insandan diğerine bulaşmayı seviyor, dolayısıyla ona bu fırsatı vermememiz gerek." dedi.

ŞU ANDA BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ DALGA GİBİ İFADELERİN BİR ANLAMI YOK

DSÖ, en fazla vakanın görüldüğü ülkelerden ABD'nin yaz mevsiminde olduğunu, ayrıca Brezilya ve Filipinler gibi tropikal kuşaktaki ülkelerde de büyük salgın öbekleri oluştuğuna dikkati çekti.