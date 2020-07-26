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    • 26.07.2020 15:51
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    Hükümeti Mossad ajanı Levy'nin ziyareti sonrası harekete geçti!

    hükümeti, Mossad ajanı ola Levy'nin Cumartesi günü Libya’yı habersiz ziyaretinin ardından ziyarete ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Libya Hükümeti Mossad ajanı Bernard Levy'nin ziyareti sonrası harekete geçti!

    hükümeti, Levy'nin Cumartesi günü Libya'yı habersiz ziyaretinin ardından ziyarete ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    TÜM DETAYLAR ORTAYA ÇIKARILACAK

    Başkanlık Konseyi İletişim Ofisi, Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Libya'yı ziyaretine ilişkin herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ortaya çıkarılacağı ifade edildi.

    Libya hükümeti, Fransız yazar Bernard Levy'nin Misrata'ya özel bir jetle gelmesi ve gizemli ziyaretine ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı. Libya hükümeti, ziyarete ilişkin Libyalıların öfkeli olduğunu ve bundan sorumlu kişilerin bulunacağını belirtti.
    Fransız yazar Bernard Henri Levy'nin ile sıkı ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

    Haberler Dünya Libya Hükümeti Mossad ajanı Bernard Levy'nin ziyareti sonrası harekete geçti!
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