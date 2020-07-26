"BİR SAAT SONRA ETKİSİNİ YÜZDE 99 AZALTTIĞI GÖZLEMLENMİŞTİR"

Enstitüde görevli olan ve yapılan testleri koordine eden virolog Pedro Simas, "Maskede kullanılan kumaş ile belirli oranda virüs içeren bir solüsyonu temasa geçirip, belirli zaman aralıklarında virüsün etkinliği analiz edildi. Maske, 50 kez yıkanmasından sonra bile SARS ve Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye devam etti. Virüsün maske ile temasından bir saat sonra etkisini yüzde 99 azalttığı gözlemlenmiştir." dedi.