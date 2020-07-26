BrezilyaDevlet Başkanı Bolsonaro, COVİD- 19 salgınını hafife aldı. Ülkesinde 85 binden fazla kişi hayatını kaybederken kendisi de virüsten kaçamadı. 7 Temmuz'da Corona'ya yakalandığı açıklandı. 2 kez testi pozitif çıktı. Dün ise son testinin negatif çıktığını ve iyileştiğini vurguladı.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, COVİD-19 salgınını hafife aldı. Ülkesinde 85binden fazla kişi hayatını kaybederken kendisi de virüsten kaçamadı. 7Temmuz'daCorona'yayakalandığıaçıklandı. 2 kez testi pozitif çıktı. Dün ise son testinin negatif çıktığını ve iyileştiğini vurguladı.