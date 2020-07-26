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    • Dünya
    • 26.07.2020 Gazete
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      Başkanı iyileşti

      Başkanı , - 19 salgınını hafife aldı. Ülkesinde 85 binden fazla kişi hayatını kaybederken kendisi de virüsten kaçamadı. 7 'da 'ya yakalandığı açıklandı. 2 kez testi pozitif çıktı. Dün ise son testinin negatif çıktığını ve iyileştiğini vurguladı.

    Bolsonaro iyileşti
    Brezilya Başkanı , COVİD- 19 salgınını hafife aldı. Ülkesinde 85 binden fazla kişi hayatını kaybederken kendisi de virüsten kaçamadı. 7 Temmuz'da Corona'ya yakalandığı açıklandı. 2 kez testi pozitif çıktı. Dün ise son testinin negatif çıktığını ve iyileştiğini vurguladı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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