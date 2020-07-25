Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere ve YPG/PYD/PKK'ya yaptığı ziyaretler ile bilinen Bernard Henri Levy Libya'da ortalığı karıştırdı. Levy'nin Misrata'ya gelmesinden ve İsrail'i destekleyen tavrından ötürü Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılanan ziyaretin ardından Konsey tarafından açıklama yapıldı.

Mossad ajanı Bernard Henri Levy Misrata'ya geldi

LİBYA SORUŞTURMA TALEP ETTİ!