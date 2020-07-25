Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.07.2020 01:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2020 01:44
    ABONE OL

    Mossad ajanı Bernard Henri Levy 'ya giriş yaptı!

    Mossad Ajanı Bernard Henri Levy Irak ve Suriye'den sonra 'ya da el attı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Levy'nin Misrata'yı ziyaret etmesiyle ilgili soruşturma talebinde bulunduğunu açıkladı.

    Mossad ajanının Libya'ya gelmesi tansiyonu arttırdı

    Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere ve YPG/PYD/PKK'ya yaptığı ziyaretler ile bilinen Bernard Henri Levy Libya'da ortalığı karıştırdı. Levy'nin Misrata'ya gelmesinden ve İsrail'i destekleyen tavrından ötürü Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılanan ziyaretin ardından Konsey tarafından açıklama yapıldı.

    Mossad ajanı Bernard Henri Levy Misrata'ya geldi

    LİBYA SORUŞTURMA TALEP ETTİ!

    Mişri açıklamada, "Levy'nin, Fransa'nın savaş suçlusu Hafter'e (ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri) destek verdiği bir dönemde direniş kenti Misrata'ya girişine izin verilmesine şaşırdık. Yetkili makamlardan bu ziyaretle ve ziyaret davetini yapanlarla ilgili soruşturma açılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

    Terhune yol güzergahı Libya ordusu tarafından kapatıldı.

    Libya ordusundan bir yetkili ise yaptığı açıklamada, Batı Bölgesi'ne bağlı ortak operasyon gücünün, Levy'in Terhune kentini ziyaret etmesine engel olmak için kent önlerine doğru ilerlediğini söyledi.

    Söz konusu yetkili, Levy'in, üst makamlardan onay gelmediği için Terhune'ye girişine izin verilmediğini bildirdi.
    Haberler Dünya Mossad ajanı Bernard Henri Levy Libya'ya giriş yaptı!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri