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    • 25.07.2020 00:36
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    Yunan'ın Camii hazımsızlığı sürüyor! bayrağına çirkin saldırı

    86 yıllık esaretten kurtulan 'nın, bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılması ’da edildi. Öfkeli Yunan halkı yaptıkları tepki yürüyüşünün ardından bayrağını yaktılar.

    Yunan'ın Ayasofya Camii hazımsızlığı sürüyor!

    86 yıllık esaretten kurtulan 'nın, bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılması 'da edildi. Öfkeli Yunan halkı yaptıkları tepki yürüyüşünün ardından bayrağını yaktılar.

    Ayasofya bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini hazmedemeyen Yunanlılar Atina ve 'te protesto düzenledi.

    Yunanistan'ın Selanik kentindeki Hıristiyanlar, 'daki Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto etmek amacıyla yerel Ayasofya kilisesine gelerek ilahiler okuyor.

    TÜRK BAYRAĞI YAKTILAR
    Selanik'te başka bir grup protestocu ise Türkiye Konsolosluğu'na doğru yürüdüğü, eylemler sırasında Türk bayrağının yakıldığı ve ayaklar altında ezildiği görüldü.

    Ayrıca, başken Atina'da da Ayasofya protestoları başladı. Göstericiler eski parlamento binasının bulunduğu Stadiou Sokağında bir araya geldi.

    Politikacı, yazar ve ilahiyatçılar da Ayasofya'nın camiye çevrilmesine olan tepkilerine ilişkin açıklamalar yaptı.

    Haberler Dünya Yunan'ın Ayasofya Camii hazımsızlığı sürüyor! Türk bayrağına çirkin saldırı
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