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    • Dünya
    • 22.07.2020 12:57
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    • 22.07.2020 13:02
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    , Ayasofya'nın açılacağı tarih olan 'u yas ilan etti

    Son dakika haberi... Kilisesi, Ayasofya Camisi’nin ibadete açılacağı Cuma gününü “yas günü” ilan etti. 'nde ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz'da, Yunanistan'da bayraklar yarıya indirilip matem tutulacak.

    Yunanistan, Ayasofya'nın açılacağı tarihi yas ilan etti

    Ayasofya'da ilk namaz heyecanına son 2 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

    86 yıl sonra ilk namaz, yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'daki cuma namazı ile kılınmış olacak.

    YUNANİSTAN'DA YAS İLAN EDİLDİ
    Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan , Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etti.

    Kararla birlikte 24 Temmuz'da Yunanistan'daki tüm kiliselerdeki çanlar Ayasofya için çalacak, bayraklar Ayasofya için indirilecek.

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