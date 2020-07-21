CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi!

21.07.2020 13:36

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Gözler artık 24 Temmuz Cuma gününe çevrildi. İlk Cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu özel günün öncesinde davetlere devam ediyor. Davet edilen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Kılıçdaroğlu, CHP kurultayını bahane ederek daveti geri çevirdi.

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Gözler artık 24 Temmuz Cuma gününe çevrildi. İlk Cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu özel günün öncesinde davetlere devam ediyor.



KURULTAY BAHANESİ

Davet edilen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, CHP kurultayını bahane ederek daveti geri çevirdi.





