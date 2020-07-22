France 24 kanalına mülakat veren Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, "Bu çatışmaya, daha doğrudan olası Türk müdahalesi konusunda endişeleriniz mi var?" sorusuna çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Mnatsakanyan soruya, "Açıkçası buna kayıtsız kalamayız. Elbette bunu kayıtsız bir şekilde karşılayamayız. Tabii ki bu bir endişe konusu." ifadesini kullandı.

Mnatsakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası doğrudan müdahalesinden endişe duyduklarını belirtti.

İLK SALDIRAN ERMENİSTAN: ÇATIŞMAYA ISRARCI DEĞİLİZ

Ermenistan'ın çatışma risklerini azaltmak ve ateşkes ihlallerini araştırmak için önlemler alma konusunda ısrarcı olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Azerbaycan'ın aynı ölçüde ısrarcı olmadığını ileri sürdü.