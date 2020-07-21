Sırbistan Ermenistan'a silah verdiğini itiraf etti

"2020'DE ERMENİSTAN'A SİLAH SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ"

Ljajic, Nova.rc portalına açıklamasında, "Bu yıl, 2020'de, Ermenistan'a silah sevkiyatı özel bir şirket tarafından gerçekleştirilmişti.

Devlet şirketleri bu sevkiyatta yer almamıştı. Hangi şirket olduğunu söyleyemem, ama genelde tüfek ve tabanca sağladığı biliniyor, söz konusu olan bir milyon eurodan küçük bir miktar, kargo mayıs veya haziranda teslim edilmişti" ifadesini kullandı.

Ermenistan'a karşı silah ambargosunun uygulanmadığını belirten Ljajic, "Bu tür durumlarda alıcıya hayır demek zor" dedi.