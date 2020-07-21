İngiliz bilim insanları, 6 tane Corona türü olduğunu açıkladı:
1 Ateşsiz: Baş ağrısı, öksürük.
2 Ateşli: Baş ağrısı, iştahsızlık.
3 Gastrointestinal: İştah kaybı, ishal.
4 şiddetli seviye 1: Öksürük, ateş, ses kısıklığı, göğüs ağrısı.
5 şiddetli seviye 2: Ateş, ses kısıklığı, göğüs ağrısı, kas ağrısı
6 şiddetli seviye 3: Boğaz ağrısı, nefes darlığı, ishal, karın ağrısı.
1 Ateşsiz: Baş ağrısı, öksürük.
2 Ateşli: Baş ağrısı, iştahsızlık.
3 Gastrointestinal: İştah kaybı, ishal.
4 şiddetli seviye 1: Öksürük, ateş, ses kısıklığı, göğüs ağrısı.
5 şiddetli seviye 2: Ateş, ses kısıklığı, göğüs ağrısı, kas ağrısı
6 şiddetli seviye 3: Boğaz ağrısı, nefes darlığı, ishal, karın ağrısı.