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    • Dünya
    • 21.07.2020 Gazete
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    bilim insanları, 6 tane türü olduğunu açıkladı

    bilim insanları, 6 tane türü olduğunu açıkladı. İşte 'de bilim adamlarının açıkladığı yeni tip coronavirüs salgınının altı türü...

    Altı üstü corona
    İngiliz bilim insanları, 6 tane türü olduğunu açıkladı:

    1 Ateşsiz: Baş sı, öksürük.

    2 Ateşli: Baş ağrısı, iştahsızlık.

    3 Gastrointestinal: İştah kaybı, ishal.

    4 şiddetli seviye 1: Öksürük, ateş, ses kısıklığı, göğüs ağrısı.

    5 şiddetli seviye 2: Ateş, ses kısıklığı, göğüs ağrısı, kas ağrısı

    6 şiddetli seviye 3: Boğaz ağrısı, nefes darlığı, ishal, karın ağrısı.

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