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    • Dünya
    • 20.07.2020 15:36
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    • 20.07.2020 15:36
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    Son dakika: dünyaya duyurdu: , 'a sınırdaki lar sürerken silah gönderdi

    Son dakika haberine göre, 'ın 'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, -Azerbaycan sınırında lar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    Çatışmalar sürerken skandal hamle
    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veinoviç'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, 'dan 'a havan topu ve çeşitli kalibreli mermilerden oluşan büyük miktarda mühimmat gönderildiğine dair güvenilir ve doğrulanmış bilgilere sahip olduklarını belirtti.

    12 ASKER VE 1 SİVİL ŞEHİT OLDU
    Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde başlattığı saldırılarda daha çok top ve havanları kullandığını hatırlatan Halefov, saldırılar sonucu Azerbaycan ordusundan biri general 12 asker ile 1 sivilin şehit olduğunu belirtti.



    SIRBİSTAN ERMENİSTAN'A SİLAH GÖNDERDİ!
    Halefov, Azerbaycan ve Sırbistan arasında stratejik ortaklık anlaşmasının bulunduğunu hatırlatarak, Sırbistan'ın, Ermenistan'ın işgalci politikası ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı devam eden saldırıya destek anlamı taşıyan ve dostça olmayan bu adımının Azerbaycan halkı ve yönetiminde üzüntü ve hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti.




    "AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"
    Bakan Yardımcısı Halefov, Sırbistan'dan bu konuda açıklama beklediklerini sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanlığına çağrılan Sırbistan Maslahatgüzarı Veinoviç ise konuya ilişkin bilgisinin olmadığını ve durumu üstlerine ileteceğini bildirdi.

    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan dünyaya duyurdu: Sırbistan, Ermenistan'a sınırdaki çatışmalar sürerken silah gönderdi
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