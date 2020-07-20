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    • 20.07.2020 12:57
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    İsrailli gazete Hareetz'de 'den küstah tehdit: Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!

    İsrail gazetesi Hareetz'de tarafından kaleme alınan analizde hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail olmuştu.

    İsrailli gazeteden küstah tehdit
    İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Brel tarafından kaleme alınan analizde düşmanlığı gözler önüne serildi. Barel, Türkiye'ye karşı nefret kustuğu yazısında Türkiye'nin Ayasofya kararının bedelini ödeyeceğini iddia etti.

    ALÇAK TEHDİTLER SAVURDU
    Türkiye'nin Ayasofya kararının uluslararası camiada gerginlik oluşturduğunu iddia eden yazar Türkiye karşıtlarının değerlendirmelerine yer verdiği küstah yazısında Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi.




    PAPA'NIN ÜZÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI
    Yeni Şafak'ın haberine göre, analizde ayrıca Katoliklerin ruhani lideri Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğu hatırlatılarak Türkiye'nin "İslami rüyasına" doğru gittiği ifade edildi.

    Haberler Dünya İsrailli gazete Hareetz'de Zvi Barel'den küstah tehdit: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!
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