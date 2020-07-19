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    • 19.07.2020 08:02
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    Son dakika: Sivrisinekler bulaştırır mı?

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 17 milyonu aşkın kişiye bulaşırken 600 bine yakın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs hakkında bir çok konu merak ediliyor. Özellikle temas yoluyla bulaşan koronavirüsü sivrisinekler taşır mı? Koronavirüs sivrisinekler yoluyla bulaşır mı? İşte detaylar…

    Kansas Üniversitesi Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Stephen Higgs ve meslektaşlarının, Veterinerlik Fakültesi çalışanlarıyla yürüttüğü araştırmanın ayrıntıları, "Scientific Reports" Dergisinde yayımlandı.

    Sivrisineklerin, Covid-19'u bulaştırma kapasitesi üzerine yapılan ilk deneysel çalışma olan araştırmada, yeni tip corona virüsün "Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex quinquefasciatus" diye anılan 3 yaygın sivrisinek türünde yeniden üreyemediği, dolayısıyla virüsün sivrisineklerden insanlara bulaşamayacağı sonucu elde edildi.

    Higgs, "Dünya Sağlık Örgütü, kati biçimde sivrisineklerin virüsü bulaştıramayacağını dile getirmiş olsa da çalışmamız, bu teoriyi destekleyen kapsamlı veri ortaya koyan bir ilk." değerlendirmesini yaptı.

    Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsünde, Rift Vadisi ateşi ve Japon ensefaliti dahil hayvanlardan insanlara bulaşan diğer hayvan patojenleri üzerinde de araştırmaların yürütüldüğü belirtiliyor.

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