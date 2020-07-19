Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.07.2020 08:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2020 08:26
    ABONE OL

    Dünyayı şoke eden gizli raporu ortaya çıktı: Tüm sorumlu ve !

    Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip ile ilgili dünyayı şoke eden bir rapor ortaya çıktı. Koronavirüs ile ilgili Merkezi ’nın başkenti Ottawa’da bulunan Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Güvenlik Araştırma Grubu tarafından ortaklaşa hazırlanan bir raporda, ve Kovid-19’un yayılması konsunda sorumlu tutuldu. İşte detaylar...

    "Kovid-19 salgını ve gizlenmesinde otoriter rejimlerin sorumluluğunu araştırmak" başlıklı raporda, Çin ve İran'ın Kovid-19'un örtbasından sorumlu tutulması gerektiği belirtiliyor.

    Raporda, "Bu durum hala gelişmekle birlikte, hem Çin hem de İran rejimlerinin kritik ilk günlerinde salgının kanıtlarını gömdüğüne, halkın sağlık ve güvenliği pahasına güç veya istikrarı korumaya çalışmayı seçtiğine dair güçlü kanıtlar var. Bu iki ülke virüsle ilgili kasıtlı olarak eksik raporlama, uluslararası toplumdan ve kendi vatandaşlarından, gelen salgının kapsamını gizleme ve halk sağlığını korumak için bilgi açıklayanları susturma yoluna gittiler." ifadeleri kullanıldı.

    Raporda, Kanada ve diğer hükümetlerin Çin ve İran'dan hesap sormak için izleyebilecekleri yasal yollar olduğu belirtilerek iki ülkenin; Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası sağlık düzenlemeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü ve Biyolojik Silahlar Konvansiyonu gibi uluslararası anlaşmalarda belirtilen uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettikleri savunuldu.

    Raporda hükümetlerin Çin ve İran'ı cezalandırmak için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, DSÖ Genel Direktörlüğü, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve BM Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlara dava boyutunda başvurularda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Dünyayı şoke eden gizli koronavirüs raporu ortaya çıktı: Tüm sorumlu Çin ve İran!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri