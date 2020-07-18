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    • 18.07.2020 18:05
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    Son dakika: ’daki ında kundaklama şüphesi

    Son dakika haberine göre ’da savcılık 'nde çıkan la ilgili kundaklama soruşturması başlattı. En az 60 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının saatler sonra kontrol altına alındığı belirtildi.


    'nın Nantes kentindeki savcılık, olarak da bilinen Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali'nde çıkan la ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.



    Nantes savcısı Pierre Sennes, yağının 3 farklı noktada başladığını bu nedenle kundaklama şüphesi olduğunu ifade etti. En az 60 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının saatler sonra kontrol altına alındığı belirtildi.



    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'den sonra, Nantes'in kalbindeki Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali alevler içinde.



    Bu Gotik hazineyi kurtarmak için tüm riskleri alan itfaiyecilerimizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    Fransa'da Nisan 2019'da başkent 'in simge yapılarından Notre Dame Katedrali'nin restorasyon yapılan bölümünde yangın çıkmıştı. Yangın sonucu katedralin kulelerinden biri yıkılmış, çatısı ise tamamen çökmüştü.

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