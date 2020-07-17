Şanlıurfa 'da 103 ev karantina ya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 103 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Sonuçlar doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 2, Bozova'da 5, Ceylanpınar'da 10, Eyyübiye'de 9, Haliliye'de 24, Karaköprü'de 29, Siverek'te 4, Suruç'ta 15, Viranşehir'de 5 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 81 evdeki karantina ise sona erdirildi.