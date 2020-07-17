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    • 17.07.2020 16:29
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    Son dakika: 'da önlemleri kapsamında 103 ev ya alındı

    Son dakika haberine göre, 'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 103 evde uygulaması başlatıldı.

    O ilimizde 103 ev karantinaya alındı!
    'da 103 ev ya alındı

    Şanlıurfa'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 103 evde karantina uygulaması başlatıldı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    Sonuçlar doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda Birecik'te 2, Bozova'da 5, Ceylanpınar'da 10, Eyyübiye'de 9, Haliliye'de 24, Karaköprü'de 29, Siverek'te 4, Suruç'ta 15, Viranşehir'de 5 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

    Öte yandan, kentteki 81 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri kapsamında 103 ev karantinaya alındı
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