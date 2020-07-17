200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 14 milyona, ölü sayısı ise 600 bine yaklaştı. Diğer taraftan salgının başlangıcından bu yana geçen 7 ay içinde Covid-19'un gizemi hala bilim insanları tarafından tam olarak çözülebilmiş değil. Yapılan bazı bilimsel araştırmalar da zaman geçtikçe bir diğerini çürütebiliyor. Bunlardan biri ise corona virüsün farklı kan gruplarını değişik şekillerde hasta ettiği teorisi.