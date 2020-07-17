ISNA Başkanı Dr. Sayyid M. Syeed

ISNA ADINA YAPILAN AYASOFYA AÇIKLAMASINA TEPKİ YAĞMIŞTI

Amerika'nın Yunan Ortodoks Başpiskoposluğuna ait resmi internet sitesinde yayımlanan Dr. Sayyid M. Syeed imzalı açıklamada, Ayasofya'yı cami yapmaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikna edilmesi, bunun Yunan ve Rus Ortodoksları başta olmak üzere dünyadaki Hristiyanlarda yaralar açacağı iddia edilmişti.

ISNA'nın resmi duyurusu şeklinde sunulan açıklama, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumunda büyük şaşkınlık ve tepkilere neden olmuş, ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşu liderleri ve temsilcileri Syeed'i özür dilemeye ve ISNA'dan istifa etmeye çağırmıştı.