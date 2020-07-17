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    • 17.07.2020 22:33
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    'deki çatı kuruluşu , tepki çeken açıklamasından sonra geri adım attı

    'deki çatı kuruluşu Kuzey Amerika Toplumu'ndan () Başkanı Dr. , ’nın tekrar cami olmasının ve Rus ları başta olmak üzere dünyadaki larda yaralar açacağını söylediği iddia edilmişti. İslam dünyasından gelen tepkiler sonrası geri adım atan ISNA'dan yapılan açıklamada, "Politikamız tartışmalı uluslararası meselelere girmemektir. Dolayısıyla ISNA Ayasofya ile ilgili son gelişmeler hakkında bir açıklama yapmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    ISNA'dan Ayasofya geri adımı

    ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu Kuzey Amerika İslam Toplumu'ndan (ISNA), daha önce tepki çeken Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılması hakkındaki değerlendirmeye yönelik bir açıklama yapıldı.

    ISNA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Politikamız tartışmalı uluslararası meselelere girmemektir. Dolayısıyla ISNA Ayasofya ile ilgili son gelişmeler hakkında bir açıklama yapmamıştır." ifadeleri paylaşıldı.

    Açıklamanın altında imzası bulunan ISNA Başkanı Dr. Sayyid M. Syeed, konuya ilişkin tepki çeken açıklamasının kendi düşüncesini yansıttığını belirterek, bununla İslam tarihi ışığında belirli bir entellektüel daireyi teolojik tartışmaya dahil etmeyi amaçladığını savundu.

    ISNA Başkanı Dr. Sayyid M. Syeed

    ISNA ADINA YAPILAN AYASOFYA AÇIKLAMASINA TEPKİ YAĞMIŞTI

    Amerika'nın Yunan Ortodoks Başpiskoposluğuna ait resmi internet sitesinde yayımlanan Dr. Sayyid M. Syeed imzalı açıklamada, Ayasofya'yı cami yapmaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikna edilmesi, bunun Yunan ve Rus Ortodoksları başta olmak üzere dünyadaki Hristiyanlarda yaralar açacağı iddia edilmişti.

    ISNA'nın resmi duyurusu şeklinde sunulan açıklama, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumunda büyük şaşkınlık ve tepkilere neden olmuş, ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşu liderleri ve temsilcileri Syeed'i özür dilemeye ve ISNA'dan istifa etmeye çağırmıştı.
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