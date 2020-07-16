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    • 16.07.2020 17:52
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    Son dakika: - sınırında yeni !

    ’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, -Azerbaycan sınırında yeni bir daha çıktı. Çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

    Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeni çatışma!

    ndan yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.

    Açıklamada, ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği belirtildi.

    da, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi.

    12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU
    Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

    Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

    Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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