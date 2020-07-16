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    • 16.07.2020 08:28
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    Son dakika: , sınırındaki sivil yerleşimleri hedef aldı!

    Son dakika haberine göre, ordusu, sınırdaki mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Ermenistan ordusu Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu.

    Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

    ordusu, sınırdaki mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.


    SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR
    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ermeni güçler bu sabah Tovuz ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermenistan ordusu Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Açıklamada siviller arasında can kaybının olmadığı bildirildi.


    Bölgede çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

    Konuya ilişkin ek bilgilerin daha sonra verileceği aktarıldı.


    12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU
    Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

    Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

    Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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