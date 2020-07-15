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    • 15.07.2020 13:22
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    Son dakika: lı alim 'den Ayasofya açıklaması! ve Erdoğan'a seslendi

    Son dakika haberi... , Ayasofya'yı ibadete açtığını tüm dünyaya ilan etti. 'ın önde gelen Sünni alimlerinden , Ayasofya'nın ibadete açılması kararı nedeniyle Başkan , Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik etti.

    İranlı alimden Ayasofya açıklaması! Erdoğan'a seslendi

    Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı İsmailzehi'nin ofisinden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamasında İsmailzehi, "Saygıdeğer Türkiye Cumhurbaşkanı, Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki kararı imzaladı. Şimdi Ayasofya Camisi'nde ezan sesleri yükseliyor. Bu tarihi ve muazzam bir gelişmedir. Ayasofya'da yeniden namaz kılınması ve Allah'ın evlerinden birinin ihya edilmesi, dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

    İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Erdoğan, halkı ve tüm Müslümanları tebrik ederek buranın daima cami kalması temennisinde bulundu.

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