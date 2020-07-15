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    • 15.07.2020 10:57
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    'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel sında son aşamaya gelindi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar üzerinde denemelerine başlanan ilk potansiyel yeni tip (Kovid-19) sının son aşamaya hazır olduğu açıklandı. Son aşamaya 27 Temmuz'da başlanacak ve aşı 30 bin kişi üzerinde denenecek.

    Kovid-19 aşısı için son aşama

    New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştiren ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan aşının, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği belirtildi.

    Aşının denendiği gönüllülerin kanında Kovid-19'a yakalanıp iyileşenlerin kanındaki seviyelere yakın, koronavirüsü etkisiz hale getiren antikorlar geliştirdiği ifade edilen araştırmada, aşının deneklerde ciddi bir yan etkisinin görülmediği, ancak katılımcıların yarısından fazlasının grip benzeri belirtiler gösterdiği, bu durumun yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi diğer aşı semptomlarına benzediği ve olağan dışı olmadığı kaydedildi.

    Potansiyel Kovid-19 aşısına ilişkin çalışmaların son aşamasına 27 Temmuz'da başlanacak ve aşı 30 bin kişi üzerinde denenecek. 30 bin kişiyi kapsayacak olan araştırma, Kovid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma özelliği taşıyor.

    İlk aşamada genç yetişkinler üzerinde denenen aşı, son aşmasında risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar üzerinde de test edilecek.

    Haberler Dünya ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel koronavirüs aşısında son aşamaya gelindi
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