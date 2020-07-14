"ÇOK PİŞMANIM"

Hürriyet'in aktardığına göre, kimliği açıklanmayan 30'lu yaşlardaki adam Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendiğinde yanında bulunan hemşireye "Virüsün bir aldatmaca olduğunu sanmıştım ama yanılmışım. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

San Antonio'daki Methodist Hastanesi'ne kaldırılan adamın hayatını kaybettiği bildirildi.

KORONAVİRÜS BULAŞTIRMA PARTİLERİNDEN BİRİNE KATILMIŞ

Hastane doktorlarından Dr Jane Appleby yaptığı açıklamada hayatını kaybeden adamın koronavirüs bulaştırma partilerinden birine katıldığını ve hasta olup olmayacağını görmek istediğini belirtti. Appleby "Kimseyi endişelendirmek istemem ama virüs hiçbirimizi ayrımıyor ve hiçbirimiz ona karşı yenilmez değiliz. Toplumun bu işin ciddiyetini anlaması için bu tür olayların yaşanmasının gerekmesi çok üzücü" açıklamasını yaptı.