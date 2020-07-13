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    • Dünya
    • 13.07.2020 19:26
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    • 13.07.2020 19:26
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    'da Kovid-19 parlamentoya bulaştı

    'da bir milletvekili ile bir senatörün yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Madagaskar'da Kovid-19 parlamentoya bulaştı

    Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı , yapılan Kovid-19 testlerinde 11 milletvekilinin, Senato'da da 14 senatörün sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

    Rajoelina, şu ana kadar bir milletvekili ile bir senatörün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

    COVID ORGANİCS ADLI BİTKİSEL KARIŞIM ÜRETMİŞLERDİ

    Kovid-19'a karşı geliştirdiği adlı bitkisel karışımla gündeme gelen 'da temmuz başından bu yana vaka sayısı iki kattan fazla arttı.

    Ülkede salgının başından bu yana 5 bin 90 vaka tespit edildi.

    Virüs bulaşan 2 bin 363 kişi iyileşirken, 37 kişi hayatını kaybetti.

    Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle başkent Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulaması 6-20 Temmuz için yeniden uygulamaya konulmuştu.

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