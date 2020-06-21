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    • 21.06.2020 08:40
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    Madagaskar devlet başkanı 'ün ilacı' diyerek içmişti! Seri üretime geçtiler!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 8 buçuk milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana sadece 1513 vakası olan Madagaskar’da flaş bir gelişme yaşandı. Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç 'i () kapsül şeklinde üreteceği bildirildi.

    'Koronavirüsün ilacı' diyerek içmişti! Seri üretime geçtiler!

    Ulusal basındaki haberlere göre, şu ana kadar sıvı bitkisel karışım olarak üretilen ilaç, ülkenin bağımsızlığının 60. yılının kutlanacağı 26 Haziran'da açılacak Pharmagalasy adlı fabrikada Plus ( +) adıyla kapsül formunda üretilecek.

    Andry Rajoelina, yeni fabrikanın ilk ürününün CVO + olacağını, fabrika sayesinde ülkesinin sadece Hint okyanusunda değil tüm dünyada eczacılık piyasasında yer bulacağını ifade etti.

    Rajoelina, fabrikada 3 yıl içinde 10'dan fazla ilaç üretileceğini kaydetti.

    ÜLKEDEKİ VAKA SAYISI
    Diğer yandan, Madagaskar'da salgının başlangıcından bu yana 1513 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüse yakalanan 618 kişi iyileşirken, 13 kişi hayatını kaybetti.

    SITMA TEDAVİSİNDE ETKİLİ ARTEMİSİA BİTKİSİNDEN GELİŞTİRİLDİ
    Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

    Madagaskar, talep üzerine CVO'dan Haiti dahil 20'ye yakın ülkeye göndermişti.

    Dünya Sağlık Örgütü (), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

    Rajoelina da DSÖ'ye, ilaca Avrupa değil kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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