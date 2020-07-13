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    • Dünya
    • 13.07.2020 23:58
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    • 13.07.2020 23:58
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    'de ikinci dalga şoku! vaka sayısı 40 bini aştı!

    ’de ortaya çıkan şu ana kadar 15 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüs ile ilgili gelen son dakika haberi ise şoke etti. Dünya henüz birinci dalgayı yaşarken Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ikinci dalgaya geçildiği ifade edildi. Ülkede vaka sayısı 40 bini aştı.

    O ülkede ikinci dalga şoku! Vaka sayısı 40 bini aştı!

    Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 365'e ulaştığı, 1578 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 40 bin 632'ye yükseldiği kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca, hastalardan 183'nün durumunun ağır olduğu, 19 bin 395 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

    AKTİF VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞTI
    Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 20 bin 872'ye ulaştı.

    yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

    Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da ide yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

    Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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