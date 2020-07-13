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    • 13.07.2020 15:05
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    ’de şoke eden Kovid-19 gerçeği: İyileşen hastaların aylar sonra bağışıklıkların yok olduğu tespit edildi

    ’de King’s uzmanlarının gerçekleştirdiği tıbbi çalışmaya göre, koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen hastaların grip hastalığı gibi aylar sonra bağışıklığını kaybedip tekrar koronavirüs olabilecekleri belirlendi.

    İngiltere’de şoke eden Kovid-19 gerçeği

    'de King's uzmanlarının gerçekleştirdiği tıbbi çalışmaya göre, koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen hastaların grip hastalığı gibi aylar sonra bağışıklığını kaybedip tekrar koronavirüs olabilecekleri belirlendi.

    Uzmanlar, koronavirüs hastalarının %60'ının hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından itibaren 2 hafta içinde 'koronavirüse karşı koruyan antikorları' geliştirdiği görüldü. Araştırmacılar çalışmanın devamında yaklaşık 3 ay içinde bu oranın, % 17'ye gerilediğini ve iyileşen hastalara bağışıklık sağlayan antikorlarının, düşme gösterip tekrar koronavirüse yakalanabileceğini vurguladı.




    SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI OLGUSUNU TEHLİKEYE SOKUYOR
    Çalışma sonucu ortaya çıkan bulguların, 'sürü bağışıklığını' tehlikeye soktuğu belirtildi. Çalışmayı yürüten uzmanlardan Profesör Stuart Neil basına yaptığı açıklamada "Koronavirüs hakkında bildiğimiz şeylerden biri de, insanların oldukça sık yeniden enfekte olabilmesidir" dedi. King's College London araştırması henüz hakem değerlendirilmesine alınmadığı ifade edildi.

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