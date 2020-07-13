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    • 13.07.2020 22:09
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    bu olayı konuşuyor! Trump'ın hedefinde Dr. var!

    vakalarının en çok görüldüğü ’de ile ilgili atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Beyaz Saray'ın, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. 'nin yeni tip corona virüs (covid-19) ile ilgili çelişkili açıklamalarını kullanarak Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları gündeme oturdu.

    Trump'ın hedefinde o isim var!

    Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de, içinde yönetimi ile bilim insanları arasındaki fikir ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

    'un ele geçirdiği belgeye göre, Beyaz Saray ekibi, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün de üyesi olan Fauci'nin salgının başından bu yana yaptığı çelişkili açıklamaları derleyerek bunu basına vermeyi ve Fauci'yi "zayıflatmayı" hesaplıyordu.

    Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Washington Post'un kendilerine Trump'ın "Fauci yanlış şeyler yaptı" açıklamasına ilişkin bir soru yönelttiğini söyledi.

    McEnany, "Bizim Washington Post'a gönderdiğimiz not, onların sorusuna yanıttı ve basınla paylaşılmadı. Trump ve Fauci iyi anlaşıyorlar." ifadesini kullandı.

    ABD Başkanı Trump, ülkede artan vaka sayılarına rağmen ölüm oranlarının düştüğünü gerekçe göstererek salgına karşı "zafer" ilan etse de Fauci ülkenin daha kötü günler yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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