New Jersey kıyılarına bir tropik fırtınanın yaklaştığını belirten Trump, "Bu fırtınayı çok yakından takip ediyoruz. Bizim hazırlığımız tam, kötü bir şey olmasını beklemiyoruz ama bilemezsiniz." ifadesini kullandı.

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Amerikan ürünlerinin devlet alımları için 400 milyar dolar, ABD içi teknolojik yatırımlar içinse 300 milyar dolar ayıracakları açıklamasına da tepki göstererek, "Biden benim fikirlerimi çalıyor. Ancak hiçbir zaman bu vaatlerin altından kalkamayacak. Benim yaptıklarımı kopyalıyor. Benimle onun arasındaki fark ise, onun vaatlerini gerçekleştiremeyecek olması." değerlendirmesinde bulundu.