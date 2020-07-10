Süper güç ABD, salgınla mücadelede sınıfta kaldı. Birçok eyalette ikinci dalga başladı. Florida, Teksas ve California'da Corona testi yaptırmak isteyenler ise saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
Virüs bize de uğradı. Ama kararlı bir direnişle karşılaştı. Ekipler kapı kapı dolaştı.
Şüpheli görülenlere Corona testi yaptı. salgını kontrol altına aldı.
Araçlarıyla 8 saat sıra bekleyen ABD'liler test sonuçlarını ancak 10 gün sonra alabiliyor.
Virüs bize de uğradı. Ama kararlı bir direnişle karşılaştı. Ekipler kapı kapı dolaştı.
Şüpheli görülenlere Corona testi yaptı. salgını kontrol altına aldı.
Araçlarıyla 8 saat sıra bekleyen ABD'liler test sonuçlarını ancak 10 gün sonra alabiliyor.