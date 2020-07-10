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    • Dünya
    • 10.07.2020 Gazete
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    salgınla mücadelede sınıfta kaldı! Test yaptırmak isteyenler saatlerce kuyruk bekledi...

    , salgınla mücadelede sınıfta kaldı. Birçok eyalette ikinci dalga başladı. Florida, Teksas ve California'da Corona testi yaptırmak isteyenler ise saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

    'Test'i kırıldı
    Süper güç , salgınla mücadelede sınıfta kaldı. Birçok eyalette ikinci dalga başladı. Florida, Teksas ve California'da Corona testi yaptırmak isteyenler ise saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.



    Virüs bize de uğradı. Ama kararlı bir direnişle karşılaştı. Ekipler kapı kapı dolaştı.


    Şüpheli görülenlere Corona testi yaptı. salgını kontrol altına aldı.



    Araçlarıyla 8 saat sıra bekleyen ABD'liler test sonuçlarını ancak 10 gün sonra alabiliyor.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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