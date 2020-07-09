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    • 09.07.2020 22:28
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    Son dakika: 'da corona virüs alarmı! Test pozitif çıktı

    Son dakika haberi... 'da virüs paniği... Pazartesi günü ve dün düzenlenen basın brifinglerine katılan bir muhabirde yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilmesi endişeye yol açtı.

    Beyaz Saray'da corona virüs alarmı! Test pozitif çıktı

    ABD'de vaka sayıları son günlerde rekor seviyeye ulaşırken, basın ekibinde de Kovid-19 alarmı verildi.

    Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, pazartesi ve çarşamba günü düzenlenen basın brifinglerine katılan bir muhabirin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    Söz konusu muhabirin kimliği saklı tutulurken, bu kişinin Beyaz Saray'da bulunduğu sürede maske taktığı ve hastalık belirtisi göstermediği aktarıldı.

    Beyaz Saray'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sadece belirli basın kuruluşlarında çalışan muhabirlerin yerleşkeye girmesine izin veriliyor ve yerleşkeye gelen muhabirlere günlük olarak Kovid-19 testi yapılıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Beyaz Saray'da corona virüs alarmı! Test pozitif çıktı
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