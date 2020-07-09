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    • Dünya
    • 09.07.2020 Gazete
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    'nden korkutan açıklaması: İkinci dalga daha ölümcül

    (), virüs (COVID-19) salgınında korkutan açıklamayı yaptı: Salgın hızlanıyor. Zirveye ulaşmadık. İkinci dalga daha ölümcül...

    Bir dünya uyarı
    Dünya, salgınıyla sarıldı. () 500 binden fazla insanı hayattan koparan virüsle ilgili korkutan uyarıyı yaptı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Salgın hızlanıyor. Pandeminin zirve noktasına ulaşmadık" ifadesini kullandı. Bir DSÖ yetkilisi, "Kalabalık, kapalı ortamlarda virüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali daha fazla" uyarısı yaptı.

    TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI HAYAL
    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'da toplum bağışıklığının hayal olduğunu söyledi. "'de eğer her ay bin civarında vaka çıksa, bağışıklığın oluşması 11 yıl sürüyor. Bu mümkün değil" dedi.

    A KAN GRUBU RİSK ALTINDA
    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da Twitter hesabından uyardı. COVİD-19 salgınında A kan grubu olanların risk taşıdığını yazdı. 0 kan grubu olanların daha avantajlı olduğunu vurguladı.



    Konyaaltı Sahili'nde dün sosyal mesafeyi korumak imkansızdı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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