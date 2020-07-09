Psikiyatrsit Dr. Yochai Re'em 14 Mart'ta yüksek ateş, iştah kaybı ve bacak ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. 30 yaşındaki doktorun yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı. Ancak, tedavisinin ardından 4 ay geçmesine rağmen Re'em, midesindeki ağrı ve bulantının, bacağındaki huzurluğun ve karaciğerindeki fonksiyon bozukluklarının devam ettiğini belirtti. STAT News'e konuşan doktor, umutsuz hissettiğini ve bazı günler dünyada 552 bin kişiyi öldüren virüsten hiç kurtulamayacağını düşündüğünü açıkladı.Hastalığının ilk günlerinde meslektaşlarını endişelendirmek istemediğini belirten Re'em acil servise başvurmadığını ancak daha sonraki günlerde yoğun mide bulantısı ve kas ağrısı nedeniyle karaciğer fonksiyonlarına bakıldığını aktardı.