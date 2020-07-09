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    • 10.07.2020 02:25
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    'den 'ya 23,11 milyar dolara 105 adet satışına onay

    , 'ya 23,11 milyar dolar değerinde 105 adet tipi 5'inci nesil savaş uçağının satışına onay verdi. Bu satış gerçekleştiği takdirde, 'a 2010 yılında yapılan 29 milyar dolarlık askeri satıştan sonra ABD tarihindeki en büyük satış olacağı belirtildi.

    ABD Japonya'ya servet sattı

    , 'ya 23,11 milyar dolar değerinde 105 adet tipi 5'inci nesil savaş uçağının satışına onay verdi.

    ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 23 milyar 11 milyon dolar değerinde 105 adet F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

    ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK SATIŞI OLACAK

    Açıklamada, satış paketinde 63 konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A, 42 kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi savaş uçağının yanı sıra 5 adet yedek F-35 motorunun bulunduğu kaydedildi.

    Bu satış gerçekleştiği takdirde, 'a 2010 yılında yapılan 29 milyar dolarlık askeri satıştan sonra ABD tarihindeki en büyük satış olacağı belirtildi.

    Satışın gerçekleşmesi için Kongrenin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

    TAYVAN, ALMANYA VE BELÇİKA'YA 788,3 MİLYON DOLARLIK ASKERİ SATIŞ

    Diğer taraftan Ajans, Tavyan'a Patriot hava savunma sistemlerinin tamir ve yenilenmesi için 620 milyon dolarlık satışa onay verildiği açıklamasını yaptı.

    Bunun yanı sıra 'ya 130 milyon dolar değerinde 64 adet MK-54 tipi hafif torpido ve 10 adet MK-54 torpido çevrim kiti satışına, 'ya ise 33 milyon dolar değerinde 29 adet MK-54 hafif torpido satışına onay verildiği bildirildi.

    Haberler Dünya ABD'den Japonya'ya 23,11 milyar dolara 105 adet F-35 satışına onay
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