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    • Dünya
    • 08.07.2020 13:45
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    • 08.07.2020 13:45
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    'da vaka sayısı kritik sınırı geçti

    Son dönemde vaka sayısı dünya genelinde hızla artmaya devam ediyor. 1 Temmuz'da normalleşme sürecinin 4'üncü aşamasına geçilen 'da son 24 saatte 65 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı toplam 62 bin 123 oldu.

    Belçika'da koronavirüs vaka sayısı kritik sınırı geçti

    'da yeni tip (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 65 artarak 62 bin 123'e yükseldi.

    Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 9 bin 776'ya çıktığı kaydedildi.

    Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 65 artarak 62 bin 123'e ulaştığı, hafta boyunca günlük vaka artışının ortalama 85 olduğu bildirildi.

    BELÇİKA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ
    Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

    Buna göre, market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi haftada en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

    Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

    Toplu taşımada ve hastanelerde, maske takma zorunluluğu devam edecek.

    Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

    Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

    Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

    Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

    Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları, kapalı alanda 200 ve açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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