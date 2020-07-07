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    • 07.07.2020 22:32
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    Son dakika: hükümeti Türk şirketlerin ülkeye dönüşünü görüştü

    Son dakika haberine göre Başbakan Fayiz es-Serrac, el-Cuheymi, yetkilileri ve diğer ilgili kurumların katıldığı toplantıda elektrik ve alanındaki altyapı projeleri masaya yatırıldı. hükümetinin, elektrik sorununu çözmek üzere Türk şirketlerle görüştüğü belirtiliyor.

    Türk şirketleri Libya'ya dönüyor

    Başbakanı Fayiz es-Serrac, hükümet ve devlet kurumlarıyla Türk şirketlerin ülkeye dönüşünü görüştü.

    Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, el-Cuheymi, yetkilileri ve ilgili kurumlarla, "olağanüstü koşullar nedeniyle kesintiye uğramış projelerin tamamlanması kapsamında elektrik ve enerji altyapısı başta olmak üzere Libyalılara etkili ve hızlı hizmet sağlayacak yeni projelerin Türk şirketleriyle yürütülmesi" konusunu masaya yatırdı.

    Serrac, toplantıda "özellikle yarım kalmış projelere yeniden başlanarak tamamlanmasının özel sektörün de katılımıyla iki ülke arasında üzerine çalışılmış, dengeli bir ilişki için başlangıç noktası" olacağını vurguladı.

    Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar nedeniyle ülkedeki elektrik altyapısı büyük zarar gördü. 'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'nın en kalabalık şehri Trablus'ta günde sekiz saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Libya hükümetinin, elektrik sorununu çözmek üzere Türk şirketlerle görüştüğü belirtiliyor.

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