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    • Dünya
    • 07.07.2020 22:34
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    • 07.07.2020 22:35
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    'da ten ölenlerin sayısı 29 bin 933'e yükseldi

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29 bin 933'e çıktı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 475 artışla 203 bin 962'ye ulaştı

    Fransa'da son rakamlar dikkat çekti

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 933'e çıktı.

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 475 artışla 203 bin 962'ye ulaştı.

    Son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 933'e yükseldi.

    İYİLEŞENLERİN SAYISI 316 ARTARAK 77 BİN 655
    Kovid-19 nedeniyle 538'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 594 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 316 artarak 77 bin 655 oldu.

    Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 3 aydır düşüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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