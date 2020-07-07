3 ülkeden ürküten haber! Tablo kötüleşiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 620, Meksika'da 480, Hindistan'da 467 kişi öldü.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 620 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 620 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 65 bin 487'ye, vaka sayısı da 20 bin 229 artarak 1 milyon 623 bin 284'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 323 bin 70 vaka ve 16 bin 134 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 927 bin 292 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

MEKSİKA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 31 BİN 119'A YÜKSELDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 480 artarak 31 bin 119'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 902 artışla 261 bin 750 çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 159 bin 657 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 20 BİN 160'A ÇIKTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 467 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 160'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 252 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 719 bin 665'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 439 bin 948 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.