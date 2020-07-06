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    • 06.07.2020 12:31
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    • 06.07.2020 12:31
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    O ülkede büyük şok! Sağlık Bakanı e yakalandı

    Son dakika haberine göre 'da Sağlık Bakanı Zafer Mirza'nın yeni tip (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bakanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

    O ülkede büyük şok! Sağlık Bakanı koronaya yakalandı

    Sağlık Bakanı Zafer Mirza, (Covid-19) testinin pozitif olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mirza, koronavirüs belirtilerinin hafif olduğunu ifade etti. Bakan doktorların tavsiyesi üzerine kendisini evinde karantina altına aldığını açıkladı.Bakan Mirza, bakanlıkta ve hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına seslenerek "Çok büyük fark yaratıyorsunuz ve sizinle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Mirza, Pakistan hükümetinde virüse yakalanan dördüncü bakan oldu. Son olarak geçen hafta Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi virüse yakalandığını açıklamıştı.

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    Haberler Dünya O ülkede büyük şok! Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
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