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    • Dünya
    • 03.07.2020 13:02
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    • 03.07.2020 13:02
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    ’deki larda 6 cansız beden daha bulundu

    Gelen son dakika haberibe göre, 'nın doğusunda darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan 'de bulunan lardan 6 cansız beden daha bulundu.

    Terhune'deki toplu mezarlarda yeni cesetler bulundu!

    'nın doğusunda darbeci 'e bağlı milislerden kurtarılan 'de bulunan lardan 6 cansız beden daha bulundu.

    Libya'da Hükümeti, (UMH) darbeci General Hafter güçlerinden geri aldığı başkent Trablus ve Terhune'de bulduğu toplu mezarlarda son yapılan kazı çalışmalarında yeni 6 cansız beden daha buldu. Libya'da Kayıp Kişileri Arama ve Tanımlama Genel Kurumu Başkanı Kamal Al-Siwi, Terhune kentindeki toplu mezarlardan yapılan kazı çalışmalarının başladığı günden bugüne 30 ceset çıkartıldığını ve Terhune dahil olmak üzere Trablus'un batısında bulunan toplu mezarlardan çıkartılan ceset sayısı 219'a yükseldiğini söyledi. Al-Siwi, toplu mezarlardan şüphelenilen tüm yerlerde arama çalışmalarının yapılacağı vurguladı.

    Öte yandan 5 Haziran tarihinde Ulusal Mutabakat Hükûmeti General Hafter güçlerinden Terhune kontrol altına alabildi. Terhune kenti daha önce General Hafter güçleri için stratejik olması bakımından önem taşıyor.

    Haberler Dünya Terhune’deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu
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