"İSTİKRARSIZLAŞACAK"

Bakanlık, Çin'in askeri tatbikatlarının Güney Çin Denizi'ndeki durumu daha da istikrarsızlaştıracağını savunarak, bölgedeki anlaşmazlıkları artıracak faaliyetlerden kaçınmaya yönelik uluslararası sözleşmenin ihlali anlamına geldiğini öne sürdü.

Çin'in bölgedeki hak iddiaları hakkında yasal bir dayanak bulunmadığını öngören Lahey merkezli Daimi Tahkim Mahkemesi kararına rağmen Çin, Spratly takımadalarını kendi bölgesi olarak görüyor. Tahkim süreci, Ocak 2013'te Filipinler tarafından başlatılmıştı.