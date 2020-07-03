



HÜCREDE İNTİHAR ETMİŞTİ

66 yaşındaki milyarder Epstein, hakkındaki federal suçlarla ilgili yargılanmayı beklerken kendisini asarak tutuklu bulunduğu hücrede intihar etmişti.

Epstein, daha önce Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yapmıştı.

Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu.

Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.



Ancak Prens Andrew, Epstein davasında FBI tarafından kendisine iletilen görüşme talebini yanıtsız bırakmıştı. ABD Adalet Bakanı William Barr da geçen ay yaptığı bir açıklamada, Prens Andrew'in ifadesinin alınması yönünde bir başvuru planının olmadığını söylemişti.

New York Savcı Vekili Strauss, Prens Andrew'in gelip ifade vermesinden mutluluk duyacaklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bugün konuya ilişkin bir sorunun ardından yaptığı açıklamada, Amerika'dan kendilerine Prens Andrew'la görüşme konusunda resmi bir başvuru gelmediğini söyledi.