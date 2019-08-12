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Derin ABD'nin karakutusu olarak bilinen Jeff Epstein'in ölümü hakkında şok iddia

ABD'de "karakutu" olarak da bilinen milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, hakkındaki "reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak" suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştı. ABD'de etkin Clinton, Donald Trump gibi isimlerle de yakın dostluğu bulunan Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde cumartesi günü intihar ettiği açıklandı. İş adamının ölümünün ardından ise ortaya bomba bir iddia atıldı.

12.08.2019 20:40 - Son Güncelleme: 12.08.2019 20:44
Jeff Epstein'in ölümü hakkında şok iddia

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in Cumartesi günü hücresinde ölü bulunması, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

Jeff Epstein'in ölümü hakkında şok iddia

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişkisi olduğu belirtilen Epstein'in New York'taki hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.

Jeff Epstein'in ölümü hakkında şok iddia

New York'taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında New York'taki evi ve Florida'daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren iddianameyi geçen ay yeniden gündeme getirdi.

Jeff Epstein'in ölümü hakkında şok iddia

Epstein'e 2007'de de benzer suçlamalar yöneltilmişti. Savcılıkla anlaşan ve fuhuş suçlamasını kabul eden Epstein, olası bir ömür hapis cezası yerine 13 ay hapse mahkum olmuştu.

DERİN ABD'NİN KARAKUTUSU JEFF EPSTEIN HABERİMİZİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Jeff Epstein'in ölümü hakkında şok iddia

Amerikan medyasına göre 6 Temmuz'da Epstein'ın malikanesinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit, çok sayıda pırlanta, adına düzenlenmiş, ikamet yeri olarak Suudi Arabistan'ın göründüğü günü geçmiş bir sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğrafları bulunmuştu.

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