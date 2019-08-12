Derin ABD'nin karakutusu olarak bilinen Jeff Epstein'in ölümü hakkında şok iddia

ABD'de "karakutu" olarak da bilinen milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, hakkındaki "reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak" suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştı. ABD'de etkin Clinton, Donald Trump gibi isimlerle de yakın dostluğu bulunan Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde cumartesi günü intihar ettiği açıklandı. İş adamının ölümünün ardından ise ortaya bomba bir iddia atıldı.

12.08.2019 20:40 - Son Güncelleme: 12.08.2019 20:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





