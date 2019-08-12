Derin ABD'nin karakutusu olarak bilinen Jeff Epstein'in ölümü hakkında şok iddia
ABD'de "karakutu" olarak da bilinen milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, hakkındaki "reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak" suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştı. ABD'de etkin Clinton, Donald Trump gibi isimlerle de yakın dostluğu bulunan Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde cumartesi günü intihar ettiği açıklandı. İş adamının ölümünün ardından ise ortaya bomba bir iddia atıldı.
12.08.2019 20:40
- Son Güncelleme: 12.08.2019 20:44
Epstein'e 2007'de de benzer suçlamalar yöneltilmişti. Savcılıkla anlaşan ve fuhuş suçlamasını kabul eden Epstein, olası bir ömür hapis cezası yerine 13 ay hapse mahkum olmuştu.
DERİN ABD'NİN KARAKUTUSU JEFF EPSTEIN HABERİMİZİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
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