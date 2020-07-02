Darbeci Hafter her cephede kaybedince Macron'un aklına UMH geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la telefon görüşmesinde, Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransız Bakan Le Drian ile Libya Başbakanı Serrac telefonda görüştü.

Görüşmede "Fransa'nın çabalarının Libya'da istikrarın sağlanmasını hedeflediğini" vurgulayan Le Drian, "mevcut gergin durum nedeniyle ülkesinin duyduğu endişeyi" dile getirdi.

Le Drian, "Libyalıların, komşularının ve Avrupa'nın çıkarlarının, Libya'nın güvenlik ve istikrarına bağlı olduğunu" belirtti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, "Sayın Le Drian, ülkede ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletlerin çabaları ve merkezi rolüyle siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yaptı. Ayrıca İtalya ve Fransa'nın bu yaklaşımda anlaştıklarını ve Fransa'nın Libya'ya yönelik her türlü kaynaktan dış müdahaleyi tüm yönleriyle reddettiğini vurguladı." ifadeleri kullandı.





Libya Başbakanı Serrac ise görüşmede, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılan Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlar, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine milislerce tuzaklanan mayın ve patlayıcılar ile bu patlayıcıların sivillere verdiği zararlara dikkati çekti.

"KATİLLERİN ADALET ÖNÜNE ÇIKARILMASI ŞARTTIR"

Serrac, "Bu iğrenç ve benzeri görülmemiş suçlar büyük bir kaygı unsurudur ve tüm Libyalılar için şoke edici niteliktedir. Katillerin adalet önüne çıkarılması şarttır." diye konuştu.

Ülkede devam eden siyasi hareketliliğin, "krize çözüm bulmak için yürütülen girişimler değil, bilakis bazı kişilere rol üretilmesini hedefleyen manevralar olduğunu" kaydeden Libya Başbakanı, "Bizi askeri seçeneklerden uzaklaştıracak olan şey, siyasi sürecin netlik kazanmasıdır." ifadesini kullandı.

Ayrıca petrol tesislerindeki blokajın son bulması gerektiğine işaret eden Serrac, petrol üretimin yeniden başlamasının "mutlak zorunluluk" olduğunu söyledi.







FRANCE INTER: TÜRKİYE OYUNU BOZDU! FRANSA, LİBYA'DA KENDİ KURDUĞU TUZAĞA DÜŞTÜ

Fransa'nın önemli yayın organlarından France Inter'de, Fransa'nın Libya politikasını ve Türkiye'ye karşı tutumunu eleştiren bir yazı yayınlandı.

"Fransa'nın muğlaklığı, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında ağır basıyor" başlıklı yazıda, Libya konusunda Türkiye'yi eleştiren Fransa'nın Libya'da belirsiz bir oyun oynadığı ifade edildi.



"MACRON, DESTEKLEDİĞİ HAFTER PÜSKÜRTÜLÜNCE TÜRKİYE'YE SALDIRMAYA BAŞLADI"

Yazıda, BM tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen meşru Trablus hükümetinin, Fransa'nın bariz şekilde desteklediği Hafter güçlerini geriletmesi üzerine Emmanuel Macron'un Türkiye'ye saldırmaya başladığı ifade edildi.

Püskürtüldüğü bölgelerde arkasında toplu mezarlar bırakan Hafter'in beklendiği kadar güçlü olmadığının anlaşıldığı kaydedilen yazıda, Fransa'nın Libya'da yaratılmasına yardımcı olduğu bir tuzağın içinde sıkışıp kaldığına işaret edildi.

"FRANSA'NIN MUĞLAK BİR DURUŞU VAR"

Fransa'nın Libya konusunda muğlak bir duruş benimsediği belirtilen yazıda, "Bu nedenle Türkiye'nin elinde Fransa'nın giderek şiddetlenen eleştirilerine karşılık verecek kozları bulunuyor. En önemlisi de Fransa, Hafter'in diğer destekçileri Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından işlenen ambargo ihlalleri konusunda sessiz kalıyor" yorumu yapıldı.

"TÜRKİYE'NİN ORTAYA ÇIKMASI FRANSIZ STRATEJİSİ ALEYHİNE OLDU"

Yazıda, "Fransa aslında bir yandan 2017 itibarıyla kendi ara buluculuğunu kurmaya çalışarak diğer taraftan Hafter'in askeri manevralarını teşvik ederek biraz fazla ince bir oyun oynamaya çalıştı. Türkiye'nin büyük imkanlarıyla ortaya çıkması, durumu Fransız stratejisi aleyhine değiştirdi" değerlendirmesi yapıldı.

"FRANSA'NİN MÜTTEFİKLERİ TÜRKİYE VE DOSTLARINA DÜŞMANLAR"

Yazıda, "Paris'in Fransız silah endüstrisinin iki müşterisi olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile fiili ittifakları var ve bu ülkeler Erdoğan'ın Türkiye'si ile Trablus hükümeti de dahil olmak üzere 'dostlarına' düşmanlar. Paris, Türkiye üzerindeki baskıyı artırarak Ankara ile düşman olma riskini alıyor" denildi.

Yazıda, Fransa'nın Türkiye'ye parmak sallamak yerine kendi pozisyonunu netleştirmesi gerektiği vurgulandı.