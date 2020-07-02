



Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'un heykeli, ABD'de isminin verildiği Columbus şehrinden kaldırıldı.

Aynı zamanda, Ohio eyaletinin başkenti olan Columbus'un Belediye Başkanı Andrew Ginther, "bölünme ve baskının sembolü" olarak tanımladığı İtalyan kaşifin heykelinin güvenli bir depoya kaldırılacağını belirtti.

Ginther, vinç yardımı ile yerinden sökülen büyük heykelin yerine neyin konulacağına şehrin sanat komisyonunun çalışması sonrasında karar verileceğini, şehrin mührü ve bayrağı üzerindeki sembollerin de tekrar gözden geçirileceğini bildirdi.

