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    • 01.07.2020 11:13
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    Müftülüğünden İslamı koruma fetvası: Gücü yeten Müslümanlar lere karşı savaşmalıdır

    'da için hazin son geliyor. Fetva Dairesi, tüm Libyalılara İslamı korumak için " işgaline karşı tam bir direniş ve seferberlik halinde olmaları" çağrısı yaptı.

    Libya'da Rus paralı askerlere karşı fetva

    Libya Müftülüğü Fetva Dairesi Şeriat Araştırma ve Çalışma Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "dinini ve topraklarını korumak isteyen Libyalıların, ülke topraklarındaki Rus işgaline karşı bir seferberlik ve direnişe çağrıldığı" ifade edildi.

    "GÜCÜ YETEN MÜSLÜMANLAR..."

    Açıklamada, "Konsey, şehirlerde, havalimanlarında, petrol sahalarında, Libya'nın bölgelerini ve kaynaklarını kontrol etmek isteyen Rus işgalini görüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun gücü yeten Müslümanlar Rus paralı askerlere karşı savaşmalıdır ve bunlarla her türlü ticaret ve alışverişten uzak durmalıdır." ifadelerine yer verildi.

    Libya'daki petrolün çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili Libya Ulusal Petrol Kurumu, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin, ülkenin güneyinde bulunan zengin yataklara sahip üretimin durmuş vaziyetteki Şerare Petrol Sahası'na girdiğini bilirmişti.

    Wagner'e mensup paralı askerlerin bu adımı Libya içinde tepkiyle karşılanmıştı.
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