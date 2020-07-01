Libya Müftülüğü Fetva Dairesi Şeriat Araştırma ve Çalışma Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "dinini ve topraklarını korumak isteyen Libyalıların, ülke topraklarındaki Rus işgaline karşı bir seferberlik ve direnişe çağrıldığı" ifade edildi.

"GÜCÜ YETEN MÜSLÜMANLAR..."

Açıklamada, "Konsey, şehirlerde, havalimanlarında, petrol sahalarında, Libya'nın bölgelerini ve kaynaklarını kontrol etmek isteyen Rus işgalini görüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun gücü yeten Müslümanlar Rus paralı askerlere karşı savaşmalıdır ve bunlarla her türlü ticaret ve alışverişten uzak durmalıdır." ifadelerine yer verildi.