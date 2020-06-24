



FAS'TA 563 VAKA TESPİT EDİLDİ

Fas Sağlık Bakanlığı da 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 563 kişide daha virüs tespit edildiğini, 61 kişinin de hastalığı yendiğini açıkladı.

Açıklamada, böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 216'ya, vaka sayısının 10 bin 907'ye, iyileşen sayısının 8 bin 468'e yükseldiği belirtildi.



