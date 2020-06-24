



Eyalet Başbakanı Armin Laschet kamuya açık alanlarda kısıtlamaların yeniden hayata geçirildiğini duyurarak "Amaç durumun yatışmasına yardım etmek" dedi. Bu kapsamda kamuya açık birçok dükkan, spor salonu kepenk indirecek. Önlemler ilk aşamada 30 Haziran'a kadar yürürlükte olacak. Korona vakalarının ortaya çıkması ile okul ve yuvalar önceden kapatılmıştı.



Nisan ayı sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlanmasından bu yana karantinaya geri dönen ilk bölge Gütersloh oldu.



Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu da vaka tespit edilmesi üzerine 26 Haziran tarihine kadar kapatıldı.